Calciomercato Milan, Bonaventura e Krunic al Torino

I rossoneri stanno provando a sfoltire il centrocampo: i punti fermi sono Bennacer e Calhanoglu. Bonaventura è destinato all’addio, per quanto riguarda Krunic, serve la giusta offerta.

Calcio mercato Milan, gli affari Krunic e Bonaventura

La sua stagione non è stata fortunatissima, ma al Milan sanno che può dare di più. Per questo Rade Krunic non è uno di quelli sul mercato. Ma se, come riferisce Tuttosport, una squadra arrivasse con 8 milioni di euro, potrebbe anche essere sacrificato sull’altare del nuovo progetto rossonero. Potrebbe approfittarne il Torino, ancor più desideroso di rimpolpare il centrocampo dopo l’infortunio di Baselli (per lui si prevede un lungo stop). Il bosniaco sarebbe l’acquisto di qualità tanto agognato.

Sempre al Toro, potrebbe finire Jack Bonaventura. In questo caso la volontà della dirigenza rossonera conta poco, visto che il calciatore gestito da Mino Raiola è libero di firmare con qualsiasi squadra vorrà. Piuttosto è un discorso che riguarda i granata e la Roma, coi giallorossi che ultimamente si sono defilati, lasciando spazio al club di Cairo.

Ultime Milan, le trattative a centrocampo

Nonostante sia una certezza, non è detto che Bennacer resti, visto che è corteggiato da City e PSG. Non c’è dubbio che partirà anche Biglia, mentre per quanto riguarda Kessie e Paquetà, vale il discorso di Krunic: con la giusta offerta, possono partire entrambi. Sull’ivoriano c’è il Napoli, per il brasiliano occhio al PSG di Leonardo.