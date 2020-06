Calciomercato Milan: futuro Bennacer, dalla strategia PSG alle avance di Guardiola

Calciomercato Milan: Bennacer, il PSG pensa alla strategia

Calcio Mercato Milan Bennacer | Il Milan pensa al mercato, e pensa in particolare a come gestire qualche situazione spinosa legata ad eventuali cessioni. I gioielli della squadra sono a rischio, e tra questi non ci sono solo Donnarumma e Theo Hernandez, ma anche e soprattutto Bennacer. L’algerino è arrivato dall’Empoli lo scorso anno senza troppe aspettative, ma in poco tempo è riuscito a diventare non solo il padrone del centrocampo rossonero, ma anche uno dei profili più apprezzati in Europa.

Il centrocampista ha raccolto tanti interessi nel corso di questi mesi, uno su tutti quello da parte del PSG: il club parigino lo segue da diverso tempo, e Leonardo vorrebbe assolutamene portarlo a Parigi. La strategia è ormai tracciata: offrire 30 milioni di euro. Una cifra che però difficilmente farà vacillare il Diavolo, il quale ne vorrebbe circa 50. Questa la notizia riportata da L’Equipe.

Bennacer: occhio all’assalto City

Bennacer si è dimostrato come uno dei giocatori migliori di questa stagione rossonera, e le sue prestazioni hanno subito attirato l’attenzione. Le avance del PSG sono ormai risapute, ma in queste ultime ore pare che si sia aggiunto anche il Manchester City: Guardiola lo starebbe sondando, che possa esserci un’offerta concreta?