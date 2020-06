Calciomercato Juventus, incontro oggi: pronto lo scambio con la Roma!

Dopo alcuni contatti telefonici, è arrivato il momento di sedersi ad una scrivania: Juventus e Roma oggi s’incontrano per portare a termine uno scambio, sulla falsariga di quanto accaduto già l’anno scorso.

Calcio mercato Juve, affare in vista con la Roma

L’anno scorso doveva essere Zaniolo–Higuain, poi diventò Pellegrini-Spinazzola. Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, anche per aiutare i rispettivi bilanci, bianconeri e giallorossi proveranno a riproporre lo schema. In giornata si vedranno dal vivo Fabio Paratici, direttore generale della Juve e Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, per elaborare una soluzione ai rispettivi problemi. Un po’ quello che la Vecchia Signora sta provando a fare anche con il Barcellona.

Da Zaniolo a Mandragora, tutti i nomi in ballo

C’è rispetto tra le rispettive società e la consapevolezza di essere reciprocamente utili. Chiaramente, non sono da intendersi come scambi alla pari, ma ciascuno con la propria valutazione (anche per consentire plusvalenze). Lo scenario più suggestivo è quello di uno scambio Zaniolo–Bernardeschi: sarebbe anche quello più affascinante, ma entrambi i calciatori hanno dei dubbi in merito.

Più facile che a Torino ci possa arrivare uno tra Under e Kluivert, con un difensore come Rugani o Romero a percorrere la strada inversa. I primi due piacciono molto a Sarri, sono perfetti per la sua idea di calcio. Al netto dell’inserimento di qualche giovane, si tornerà a parlare anche di uno scambio di centrocampisti: Cristante-Mandragora è un’idea mai passata veramente di moda.