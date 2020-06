Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus Hakimi | Il prestito biennale al Borussia Dortmund dal Real Madrid ha giovato, e non poco, ad Achraf Hakimi. Il terzino marocchino è uno degli uomini migliori dei gialloneri di Lucien Favre e in estate potrebbe aprire una vera e propria asta per il suo cartellino.

Calciomercato Juventus, l’agente di Hakimi: “Torna al Real Madrid”

Piace alla Juventus di Maurizio Sarri che con l’esterno classe ’98 si garantirebbe un posto al sicuro per tantissimi anni. Il suo agente, Alejandro Camano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro con la possibile asta che si svulupperà in estate.

“Ne parlai con il direttore sportivo Giuntoli, ma si pensò che un ragazzo così giovane in una grande squadra come il Napoli potesse subire la pressione. Poi ha fatto due anni strepitosi: ora tornerà al Real Madrid poi in futuro si vedrà“.

Juve, per Havertz c’è un’asta internazionale

Intanto la Juventus si muove anche per gli altri reparti. Sulla trequarti piace Kai Havertz, capitano del Bayer Leverkusen che, però, ha attirato l’interesse dei maggiori club europei. Ne ha parlato il direttore sportivo delle ‘aspirine’, Simon Rolfes, che ha avvisato le pretendenti dell’asta che si sta aprendo per il tedesco. Allo stesso tempo, poi, ha negato la cessione al Bayern Monaco, sperando in un futuro lontano dalla Bundesliga.