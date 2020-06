Calciomercato Juventus, Arthur snobba i bianconeri: passo indietro rispetto al Barca

Calciomercato Juventus: Arthur, continuano i “no” secchi

Calcio Mercato Juventus Arthur | Settimana davvero molto intense di mercato, dove la maggior parte delle big europee si stanno muovendo a caccia di rinforzi. In Serie A soprattutto c’è parecchio movimento, e ne sa qualcosa la Juventus, la quale starebbe cercando di chiudere per qualche rinforzo, ma anche di gestire al meglio qualche giocatore in uscita. Tra i partenti c’è Pjanic, il quale ha già ribadito l’intenzione di cambiare maglia per approdare al Barcellona: la trattativa però non è affatto semplice, anche perchè ci sarà da trovare il tanto ambito accordo proprio con i blaugrana.

Si parla di uno scambio, e possibilmente con Arthur nell’affare, centrocampista brasiliano molto apprezzato da Sarri e dirigenza. L’ex Gremio però è preda difficile da raggiungere, specie dopo i continui “no” secchi: il giocatore non vuole lasciare i blaugrana, e per di più considererebbe la Juventus come un passo indietro nella sua carriera. Questa la notizia riportata da cm.com.

Pjanic-Barcellona: può saltare tutto?

Arthur non vuole lasciare il Barcellona, mentre dall’altra parte la Juventus fa fatica a trovare le giuste contropartite nell’affare. Il tutto si sta complicando sempre di più giorno dopo giorno, e per ora la fumata bianca appare davvero molto lontana. Che possa saltare tutto?