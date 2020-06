Calciomercato Juve: beffa Ruben Dias, il Manchester City offre 100 milioni

Ultime Juve, Ruben Dias verso la Premier League

Calcio mercato Juve Ruben Dias Manchester United Manchester City | Ruben Dias, difensore del Benfica, è diventato uno dei calciatori più ambiti d’Europa. Il centrale portoghese piace e non poco alle big, per questo il Benfica non lo cederà facilmente. Cresciuto nel club portoghese, ora la società potrebbe avere un ricavo senza precedenti. Su di lui ci sono Juventus e Manchester United già dallo scorso anno, ma ora sul calciatore si è fiondato anche il Manchester City di Guardiola che continua a cercare un centrale di difesa, anche Bonucci e Skirniar nel mirino dell’ex tecnico del Barcellona. Per Dias pronta una maxi offerta che entrerà nella storia, superando l’acquisto più caro di sempre Harry Maguire, preso dai cugini del Manchester United.

