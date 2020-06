Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: Werner ad un passo dal Chelsea

Ultime Inter: Werner sta per firmare per il Chelsea. Come riportato dalla Bild. il futuro di Timo Werner comincia a delinearsi.

L’attaccante, ancora relativamente giovane visto che è un classe 1996, negli ultimi anni ha dimostrato di essere tra i migliori bomber in cirolazione. Dopo l’interesse di Liverpool e Bayern Monaco, ad oggi il Chelsea sembrerebbe ad un passo dal suo acquisto.

Il club londinese, infatti, avrebbe già trovato l’accordo con lo stesso Werner con un contratto fino al 2025. Un quinquennale con il quale l’attaccante del Lipsia guadagnerebbe dieci milioni a stagione.

Il tedesco, in questo modo, sarebbe il nuovo centravanti titolare di Lampard.

Per il quotidiano tedesco il Chelsea pagherà nelle prossime settimane la clausola rescissoria di Werner.

Senza titolo in Germania, l’imposto di tale clausola sarebbe di 50 milioni di euro. In questo modo i Blues avranno a loro disposizione un attaccante che nell’attuale annata ha già messo insieme 25 reti in 29 presenze nel campionato tedesco.

Mercato Inter: Werner vola in Premier

Da quando è approdato al Lipsia nel 2016, squadra con la quale ha un contratto fino al 2023, Werner è sempre andato in doppia cifra.

Per il Chelsea battuta la concorrenza del Liverpool e Inter (che voleva farne il sostituto di Lautaro) .Il club allenato dal connazionale Klopp, sembrava la squadra in prima fila, ma l’opzione Chelsea ha sbaragliato i rivali.