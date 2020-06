Calciomercato Inter: Lautaro-Barcellona, i blaugrana rimandano l’assalto

Calciomercato Inter: frenata nella trattativa per Lautaro al Barellona

Calcio Mercato Inter Lautaro | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti, e le principali squadre del nostro campionato stanno portando avanti tantissime operazioni in queste ultime settimane. E’ il caso dell’Inter, che oltre a pensare a qualche rinforzo, pensa soprattutto a come blindare qualche gioiello, come ad esempio Lautaro Martinez: l’attaccante argentino è in continua trattativa con il Barcellona, squadra che lo sta sondando da tantissimo tempo, e che ha tuonato parecchio in questo ultimo periodo. La squadra spagnola sembrava aver ormai chiuso quasi tutto, ma a quanto pare bisognerà ancora aspettare per ulteriori novità.

Il motivo? La situazione economica non facile dei blaugrana: nei tre mesi di lockdown sono venuti a mancare addirittura 150 milioni di euro. Una perdita enorme, e che per ora blocca ogni tipo di investimento importante. Assalto rimandato quindi, con una clausola da pagare da ben 111 milioni. A riportare la notizia cm.com.

Notizie Inter: quando si può chiudere l’affare Lautaro?

Il futuro di Lautaro Martinez è ancora parecchio incerto, anche se la sensazione è che l’argentino possa comunque trasferirsi al Barcellona. L’assalto concreto è stato rimandato, e con molte probabilità avverrà a luglio, quando la situazione economica blaugrana sarà più chiara.