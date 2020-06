Calciomercato Inter, se parte Lautaro ecco Adolfo Gaich

La conferma arriva direttamente dall’argentina e dal dirigente del San Lorenzo, la squadra di Gaich: “Inter, servono 15 milioni di dollari, no al prestito“.

Calciomercato Inter, si prova a piazzare il colpo Gaich

Con l’addio molto probabile, a fine stagione, di Lautaro Martinez sponda Barcellona, l’Inter non sta di certo con le mani in mano e per non farsi cogliere impreparata ha giù individuato il suo sostituto. Si tratta di Adolfo Gaich, attaccante del San Lorenzo. Il classe ’99 argentino promette molto bene, almeno dicono in patria. Zanetti e tutta la dirigenza dell’Inter sono al lavoro per portare a Milano il talento argentino.

Ma tutto dipenderà dalla cessione di Lautaro in Spagna. La dirigenza neroazzurra non cambia idea e pretende i 111 milioni della clausola, non un milione in meno. A meno che nella trattativa non possano entrare delle contropartite tecniche che possono fare al caso dell’Inter.

Il dirigente del San Lorenzo: “Vogliamo venderlo a breve”

Il dirigente del San Lorenzo, Diego Delledonne, è intervenuto a ‘FcInterNews‘ e ha parlato di uno dei suoi pezzi pregiati, l’attaccante Adolfo Gaich: “Vogliamo venderlo già in questa finestra di mercato. La cosa positiva è che il nostro presidente e il direttore Zanetti vanno molto d’accordo e la trattativa può decollare. Servono 15 milioni di dollari per prelevarlo. Niente prestito. Gaich credo che possa fare molto bene all’Inter avendone le giuste caratteristiche“.