Calciomercato Inter: 80 milioni per Skriniar

I due club hanno da poco concluso la trattativa di Icardi. C’è molta soddisfazione tra le parti per la chiusura della trattativa per l’argentino.

La punta si è trasferito dall‘Inter al Paris Saint-Germain a titolo definitivo per 50 milioni di euro più 8 di bonus, rinsaldando i rapporti tra i due club.

I buoni uffici, almeno in teoria, potrebbero favorire un’altra operazione di mercato.

Stando a quando riportato in Francia da RMC Sport, infatti, Leonardo sarebbe pronto ad un’affondo importante per Milan Skriniar.

Da tempo si parla del difensore slovacco in chiave big: su di lui, infatti, ci sono Manchester United, Barcellona e Real Madrid. Nelle ultime ore, però, Leonardo avrebbe riallacciato i rapporti con i nerazzurri per Skriniar, arrivato all’Inter nell’estate del 2017 dalla Sampdoria.

Il centrale non ha brillato nella difesa a tre e per l’Inter è sacrificabile. Il Paris Saint-Germain, vedrebbe in Skriniar l’erede perfetto di Thiago Silva, in scadenza di contratto e nella fase calante della sua carriera. Il centrale sta benissimo a Milano ma se arrivasse l’offerta giusta, magari da 80 milioni di euro, potrebbe lasciare il club milanese anche perchè i nerazzurri hanno già un piano per sostituirlo.