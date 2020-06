Il bollettino della Protezione Civile di oggi giovedì 4 giugno

Bollettino Protezione Civile: i dati di oggi, giovedì 4 giugno

Bollettino Protezione Civile – Giovedì 4 giugno | L’Italia muove i propri passi verso la ripresa, tant’è anche il calcio italiano tornerà in scena, ritrovando il campo nel week-end che verrà. Tra precisamente otto giorni arriverà il turno di Juventus-Milan per la Coppa Italia e il giorno dopo Napoli-Inter, al San Paolo. Il nostro Paese prova a rimettersi in carreggiata, grazie anche ai numeri che si registrano in queste ultime settimane. Il dipartimento della Protezione Civile, anche oggi, ha annunciato i dati sulla situazione legata al Coronavirus. La fase tre può entrare nel vivo perché, giorno dopo giorno, si annunciano cali sui numeri. Di seguito, ecco i numeri odierni, di giovedì 4 giugno.

CLICCA QUI PER LEGGERE I DATI DELLA GIORNATA DI IERI

Coronavirus, i dati annunciati dalla Protezione Civile

Anche oggi, arriva l’annuncio sui casi attuali in merito all’epidemia legata al Coronavirus. Il dipartimento della Protezione Civile, anche oggi, annuncia i dati. Sono 177 i nuovi casi al Covid-19 e praticamente la metà (precisamente 84) provengono solo dalla Lombardia. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono purtroppo 88 (29 in Lombardia), raggiungendo la cifra totale di 33.689 persone che ci hanno lasciato. Il dato confortante arriva dalle guarigioni, perché nelle ultime 24 ore sono guarite ben 957 e i casi totali sono 161.895. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 15 in meno rispetto a ieri e il totale attuale scende a 338. Nelle ultime 24 ore sono guarite 957 persone, in totale sono 161.895.