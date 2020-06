Atletico Madrid, arrestato Diego Costa: 6 mesi di carcere, ha evaso il fisco

Atletico Madrid, condanna per Diego Costa: arrestato, 6 mesi di carcere per evasione fiscale

Atletico Madrid – Arrestato Diego Costa | E’ la notizia che giunge dalla Spagna: Diego Costa è stato condannato a sei mesi di carcere. L’attaccante dell’Atletico Madrid e nazionale spagnolo sarebbe stato denunciato dall’Agenzia dell’entrate proprio in terra iberica e sarebbe finito al centro del caos. Sì, perché il calciatore è colpevole di aver evaso il fisco, per una cifra che ammonta a circa 1,1 milione di euro.

Ultime dalla Spagna: l’attaccante dell’Atletico Madrid patteggia ed evita il carcere

Come riportato da El Mundo, direttamente dalla Spagna, Diego Costa sarebbe finito nei guai in terra iberica. Ovviamente, ha evitato il carcere, pagando una salatissima multa di 543mila euro. La questione legata alla sua evasione fiscale, risale addirittura a sei anni fa. Il centravanti dei colchoneros ha provato a difendersi, per poi arrendersi alla causa e pagando la multa per evitarsi la galera. Nel 2014 il giocatore si trasferì dall’Atletico Madrid al Chelsea, e lo stesso attaccante ha deciso di riconsiderare la propria posizione legale, per arrivare poi a patteggiare. La quota contestata dal tribunale, verrà interamente rimborsata. Il calciatore continua a far discutere di sé, personaggio già al centro di diverse polemiche, dentro e fuori dal campo.