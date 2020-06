Atalanta, Gasperini: “Polemiche offensive, stavo bene quando sono partito”

Coronavirus Atalanta Gasperini | Dichiarazioni e poi pioggia di polemiche. E’ stata questa la settimana di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la confessione di avere i sintomi da Coronavirus durante la trasferta a Valencia. Dal club andaluso sono arrivate richieste ufficiali alla UEFA per chiarire la situazione, mentre oggi ci ha pensato lo stesso tecnico nerazzurro a spiegare le sue dichiarazioni.

Atalanta, Gasperini: “Polemiche offensive, ho rispettato i protocolli”

Attraverso i microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha voluto ribadire la sua inconsapevolezza circa la positività al virus.

“E’ una polemica davvero molto offensiva, so di aver rispettato tutti i protocolli. Sono stato in quarantena come tutti fino a quando non abbiamo ricominciato gli allenamenti. Non abbiamo mai fatto tamponi, con i sierologici ho scoperto di aver preso il virus e ripensando al passato quello è stato il periodo in cui ho avuto malesseri, ma non ho mai avuto febbre o problemi polmonari di nessun tipo. Quando sono partito da Bergamo stavo bene, i problemi li ho avuti dopo”.

Stimoli della squadra? “Saranno molto forti. Era una stagione importante spezzata da questa immane tragedia. Giocare senza pubblico toglie molto ma ora è un’esigenza. Le cinque sostituzioni sono una novità, così come giocare d’estate ma sarà così per tutti e non ci saranno alibi“.

Leggi anche – Coronavirus, Gasperini ha contratto il virus in Spagna

Gasperini: “Sarebbe bello festeggiare con i tifosi”

Gasperini, poi, ha parlato anche del ritorno in campo e dell’obiettivo in Champions League.

“Ci sarebbe piaciuto giocare in stadi storici e pieni di pubblico. Abbiamo le stesse motivazioni di prima ma adesso è molto più difficile, le avversarie sono fortissime. Abbiamo l’obiettivo di partecipare anche l’anno prossimo alla Champions League”.

Contratto a vita? “No, non esistono nel calcio. Però si può progettare di anno in anno per continuare insieme“.

Festa con i tifosi? “Mi piacerebbe, magari. Vorrebbe dire che è ripartito tutto. Servirà tempo, speriamo che questo virus venga debellato al più presto“.