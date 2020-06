Ripresa Serie B, decisione confermata: riparte dal 17 giugno (UFFICIALE)

Ripresa Serie B, tutto pronto: riparte il campionato (UFFICIALE)

Ripresa Serie B | Era arrivata nei giorni scorsi la notizia della ripartenza della Serie A, adesso è ufficiale anche la decisione che riguarda il campionato di secondo livello, quello della Serie B. La corsa del Benevento verso il massimo campionato italiano riprende, perché a partire dal 17 giugno, torneranno in campo i club di Serie B. E’ arrivata nel corso della serata l’ufficialità che riguarda le squadre del campionato cadetto. Concluderà nella più naturale delle maniere, grazie all’Assemblea di Lega Serie B che, attraverso la consueta videoconferenza, ha organizzato il tutto. Il programma che riguarda il calendario di Serie B è stato stilato e la stagione andrà a concludersi con i play-off e i play-out.

Ultime Serie B, dal 17 giugno di fa sul serio: i club tornano in campo

Torneranno le battaglie in Serie B, con la corsa avvincente che porta alla strada verso la Serie A. In campo, precisamente il 17 giugno, andrà in scena Ascoli-Cremonese, recupero della 25a giornata. Il 21 giugno, invece, vedrà protagoniste le altre squadre, per il 29° turno di Serie B. Come riportato da Goal.com, il campionato chiuderà i battenti il 1° agosto, per giocare i play-off e i play-out nel mese di agosto. Precisamente, i primi, andranno a disputarsi tra il 4 e il 20 di agosto, mentre gli altri, per la salvezza, tra il 7 e il 14 agosto.