Notizie Milan, l’infortunio di Duarte è meno serio del previsto: sospiro di sollievo per Pioli

Notizie Milan – Infortunio Duarte | L’allarme legato ad uno degli infortuni di casa Milan, sembra poter rientrare. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’ennesimo stop legato al difensore brasiliano, Leo Duarte, condannato ad una stagione sfortunata, ma invece le news che giungono in serata, regalano un sospiro di sollievo. Può sorridere Stefano Pioli e l’ambiente milanista, perché le condizioni del centrale di difesa, sembrano migliori rispetto a quel che potesse sembrare.

Ultime Milan, infortunio Duarte: le condizioni e i tempi di recupero

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, il calciatore sarebbe stato sottoposto a dei nuovi esami strumentali. Questi, hanno evidenziato un sovraccarico muscolare, senza lesioni evidenti. Motivo per cui i tempi di recupero andranno ad accorciarsi notevolmente, con Stefano Pioli che potrà contare sul giocatore, a differenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, purtroppo per i rossoneri, sarà ancora fermo ai box. Per quel che concerne il brasiliano, invece, i tempi stimati sono di circa due settimane, con il giocatore che potrebbe dunque saltare i primi impegni della ripresa, per poi rientrare alla seconda o alla terza apparizione del Milan. La stagione del difensore è stata molto travagliata, con i problemi fisici che non lo hanno mai lasciato in pace. Il calciatore mette nel mirino il rientro, per dimostrare il suo valore nella difesa a 4 di Stefano Pioli.