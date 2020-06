Notizie Atalanta, Percassi: “Champions cosa inimmaginabile”

Ultime Atalanta | Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato in occasione del suo primo decennio alla guida della Dea nel corso di un video trasmesso su canali social della società.

Le parole di Percassi per festeggiare i 10 anni di presidenza

“Siamo partiti dalla B per arrivare alla Champions, una cosa inimmaginabile, il non plus ultra. Abbiamo rilanciato l’azienda facendo un bel lavoro. La nostra è una famiglia che è da sempre supertifosa atalantina.

A mio figlio Luca va un grosso merito perchè nella sua gestione ha creato un contesto di manager all’altezza della situazione.

Per questo sono arrivati grandi risultati grazie al mister, a tutto lo staff tecnico e ai giocatori. Il massimo della gioia è stata la vittoria fuori con lo Shakhtar a Kharkiv. Quella partita ci ha dato il passaggio del turno.