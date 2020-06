Un saluto speciale per Andrea Petagna. Infatti l’ex stella dei Chicago Bulls, Rodman, ha voluto mandargli un video-messaggio.

News Spal, Rodman: “Continua così, Andrea!”

Dennis Rodman, ex cestista dei Chicago Bulls, ha mandato un video-messaggio al futuro bomber del Napoli, Andrea Petagna. Quest’ultimo è un grande fan di Rodman ed è un grande ammiratore della serie tv su Netflix ‘The last dance‘ dedicata alla leggenda Michael Jordan. Uno dei protagonisti di questa serie tv è proprio Dennis Rodman che ha voluto ringraziare, tramite un video saluto, l’attaccante della Spal: “Andrea! Non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando. Che vuol dire ‘Bulldozer’? Che segni tanti goal? Voglio dirti una cosa, ho una figlia di nome Trinity, è la numero uno, dovresti cercarla. Quando la incontrerai mi dirai: Dennis avevi ragione, anche lei è una verà bulldozer, una vera Rodman. Continua così, Andrea!”..

Per la cronaca, la figlia di Rodman è anch’essa una calciatrice già nel giro della nazionale Usa under 20.

Andrea Petagna euforico: “Grazie Dennis!”

Un messaggio che ha lasciato senza parole l’ex attaccante dell’Atalanta. Infatti, dopo aver postato il video saluto del suo idolo su Instagram, il futuro napoletano ha così risposto: “Grazie Dennis! Non sai quanto ti ammiri, sono un tuo grandissimo fan. Spero di incontrarti al più presto” Un messaggio anche per la figlia: “Grande Trinity, continua così!“.

Come qualche utente su Twitter ha sottolineato però, non è detto che tale saluto sia arrivato in virtù di un’amicizia tra i due: c’è un sito infatti che permette, dietro pagamento economico, di avere un saluto personalizzato da molti vip in giro per il mondo. Quello di Rodman, costa 600 dollari.