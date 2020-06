Mercato Inter, il ct dell’Argentina: “Lautaro con Messi meglio per noi”

Ultime Inter | Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato del futuro di Lautaro Martinez nel corso di un’intervista concessa a TyC Sports:

“Se gioca con Messi è meglio per noi, non c’è dubbio, ma sicuramente dovrà lottare per avere spazio tra i titolari come successo a Milano Lautaro è ancora un giovane giocatore, ha tantissimo da dare ma deve ancora imparare tanto.

Aguero scherzava su Lautaro, aveva detto ‘vediamo se arriva ai gol che ho fatto io in Nazionale’. Immagina quanto manca a Lautaro per arrivare dove è arrivato, per esempio, El Kun o altri big argentini.

Se dovesse cambiare squadra potrebbe non essere titolare inamovibile e questo di certo può o non può avere ripercussioni anche su di noi. Ma è tutto in forse, non si sa se l’affare andrà in porto. Lautaro ha un grande futuro ma ancora può dare e imparare molto”.

Argentina, chin in attacco?

Il ct ha poi parlato del numero 9 dell’Argentina;

Chi il 9 dell’Argentina? “Per scegliere la punta ragioniamo in base all’avversario e a come stanno i giocatori. Sarebbe una mancanza di rispetto dirlo ora, non lo so chiaramente, sono entrambi forti, la decisione la prenderò al momento. Si parla tanto di Lautaro, ma Sergio Aguero continua a fare record su reord. Bisogna andare con calma e aspettare il momento giusto per lanciare i calciatori.