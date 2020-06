Mercato Atalanta: con Pasalic fino al 2024, ma il Chelsea non fa sconti

Mario Pasalic potrebbe continuare la sua avventura con i bergamaschi. Il Chelsea, però, non fa sconti e pretende i 15 milioni per il suo cartellino.

News Atalanta, Pasalic è pronto a firmare

Manca ancora l’ufficialità, ma Mario Pasalic ha trovato l’accordo per prolungare il suo contratto con l’Atalanta e lasciare, definitivamente, il Chelsea. Già in nerazzurro da due stagioni, potrebbe continuare la sua avventura a Bergamo per altri 4 anni. L’ex Milan infatti si trova a suo agio nel modulo di Gasperini, che non ha nessuna intenzione di privarsi di uno dei suoi giocatori chiave, tanto da farlo diventare nel panorama internazionale un vero top player. Entro il 30 giugno la società del patron Percassi dovrà sborsare nelle casse della squadra londinese ben 15 milioni di euro. Il Chelsea è stato chiaro: non si fanno sconti. La cifra è quella e non si gioca al ribasso.

La storia d’amore, quindi, tra Pasalic e il mondo atalantino può continuare. Guadagnerà quasi 5 milioni di euro in 4 anni.

Pasalic, con l’Atalanta la consacrazione ufficiale

Il nazionale croato, con ogni probabilità, resterà ancora un calciatore della ‘dea‘, con la differenza che non sarà più in prestito. Con la maglia dell’Atalanta ha avuto la consacrazione che tanto attendeva, dopo aver vestito le maglie dell’Elche, Monaco, Milan e Spartak Mosca. Quest’anno in 32 partite (tra campionato, coppa italia e Champions) ha totalizzato 7 gol e ha fornito 7 assist. Non male per un centrocampista.