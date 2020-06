Sorella Gattuso, la drammatica telefonata della madre a Rino: pianti a Castel Volturno

Dramma sorella Gattuso Francesca morta | Francesca Gattuso, sorella di Gennaro, ex calciatore ed attuale allenatore della SSC Napoli, è morta. Ieri, la giovane ragazza di 37 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei propri familiari, in particolare di Rino, suo fratello che la amava tanto. Nulla da fare per Francesca, che a febbraio aveva subito un malore in merito ad una rara forma di diabete. Da febbraio non si è più ripresa al 100% ed è proprio nell’ospedale di Varese dove era ricoverata che è deceduta. La notizia è arrivata ieri in mattinata a Gattuso, mentre era sul campo d’allenamento a Castel Volturno con la squadra. Straziante telefonata della madre a Rino, che ha reagito con tante lacrime. I calciatori del Napoli anche hanno versato qualche lacrime e sono voluti stare vicino al proprio tecnico che è andato subito via verso Gallarate.

Dramma Sorella Gattuso: lascia un bambino di 5 anni, il suo ultimo desiderio

La giovane Francesca lascia in particolare suo marito (sposati dal 2013) è un bambino di soli 5 anni. Nonostante fosse in ospedale però la sorella Gattuso non ha mai voluto far mancare niente e ha continuato a fare la madre del piccolo Alessandro e ripreso la sua attività lavorativa telefonicamente. A Corigliano ci saranno i funerali nella giornata di venerdì.