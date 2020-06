Calciomercato Torino: Di Francesco in panchina, arriva anche il figlio [Esclusiva]

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Torino, Vagnati a lavoro per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato24.com, il nuovo direttore sportivo del club granata sarebbe già al lavoro per imbastire l’organico della prossima stagione.

Calciomercato Torino: Di Francesco potrebbe essere il prossimo tecnico

L’incognita più grande per il Toro è quella legata all’allenatore, con Logo che a fine anno potrebbe già salutare.

La società, infatti, si starebbe muovendo per Eusebio Di Francesco. L’allenatore ex Sassuolo, Roma e Sampdoria a fine stagione potrebbe firmare con il club del presidente Cairo.

Di Francesco sarebbe un vero e proprio pallino di tutta la società. Bravo con i giovani e con idee di gioco europee, a Reggio Emilia con il Sassuolo il tecnico aveva dimostrato tutto il suo valore prima dell’approdo nella “sua” Roma, dove ha condotto la squadra alle semifinali di Champions League contro il Liverpool.

Per convincere il tecnico (ancora sotto contratto con la Sampdoria), bisognerà superare la concorrenza di Pradè e della Fiorentina. L’uomo mercato viola, infatti, conosce molto bene l’ex centrocampista e lo avrebbe messo al primo posto in caso di mancata conferma per Iachini.

Mercato Torino: in arrivo anche Di Francesco jr.

Con Eusebio Di Francesco in panchina, il ds Vagnati dovrà costruire un organico diverso. L’allenatore spera di rilanciare Simone Verdi ma potrebbe chiedere anche qualche rinforzo. A Torino, per questa ragione, potrebbe arrivare anche suo figlio. Oggi alla SPAL, infatti, Federico Di Francesco piace non poco al direttore sportivo appena arrivato dalla compagine ferrare.

Antonio Lauro