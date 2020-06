Calciomercato Roma Pedro | Dopo aver concluso in maniera negativa la cessione del club al Gruppo Friedkin, la Roma di Pallotta pensa a come migliorare la rosa nel futuro. Dal Lipsia arriverà un bel gruzzoletto per il riscatto di Patrick Schick e i giallorossi sono pronti a reinvestirli sul mercato per migliorare la rosa.

Calciomercato Roma, Pedro si avvicina sempre di più

Paulo Fonseca ha stabilito come necessari i riscatti di Mkhitaryan e Smalling per la prossima stagione e ulteriori rinforzi potrebbero arrivare dalla Premier League. Piace Pedro Rodriguez, attaccante del Chelsea in scadenza di contratto con i Blues che non rinnoverà dopo 5 stagioni. L’ex Barcellona ha deciso di non lasciare l’Europa, per giocarsi ancora le sue carte nei campionati più importanti del mondo. Stando a quanto riporta calciomercato.it, ha già rifiutato proposte in arrivo dalla MLS e la Roma, ora, sembra essere in vantaggio rispetto a tutti.

Pedro, la Serie A è un suo obiettivo

Giocare in Serie A, per Pedro è un obiettivo. Ha tante proposte sul mercato perché, nonostante i 33 anni, è ancora uno dei migliori nel suo ruolo. La Roma sembra voler puntare su di lui per costruire una rosa più competitiva a livello nazione ed europeo. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere uno sprint finale.