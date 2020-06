Calciomercato Roma: Mandragora nel mirino, spunta lo scambio

Calciomercato Roma: Mandragora nel mirino, arriva per Cristante?

Ultime Roma, Mandragora può arrivare nella capitale grazie ad uno scambio. Come riportato da Tuttosport, negli appunti di Paratici e dei dirigenti giallorossi trovano spazio ancora i nomi di Mandragora e Cristante.

Lo scambio tra i due calciatori è oggetto di riflessioni da mesi. Sul 22enne centrocampista dell’Udinese i campioni d’Italia vantano un diritto di riacquisto dai friulani fissato già a 26 milioni. Una cifra in linea con quanto pagato l’ex Atalanta lo scorso anno da Petrachi

Per questo motivo l’ex Genoa potrebbe essere riscattato e girato (occhio anche a Fiorentina e Napoli), al club capitolino che cerca un calciatore in grado di giocare davanti alla difesa (magari mancino) in coppia con Veretout. E per averlo sarebbe disposto a sacrificare l’adattato Cristante che a Bergamo giocava in tutt’altra posizione.

Mercato Roma: la Juve valuta

Tuttavia ma non è escluso nemmeno che il regista friulano sia valutato da Sarri prima di essere ceduto.

Per questo anche l’ex Milan Cristante resta in attesa. Una cosa è certa: i discorsi di Juventus e Roma non andranno avanti all’infinito ma le decisioni saranno prese (anche su Zaniolo e Under) entro giugno prima che scada il termine ultimo per chiudere il bilancio. Si deciderà tutto in piena bagarre campionato, nei prossimi ventisette giorni.