Calciomercato Napoli: Wendel prenderà il posto di Allan

Ultime Napoli, gli azzurri ragionano sul centrocampo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club partenopeo ha già pensato alla prossima stagione con un mercato scoppiettante che ha permesso a Gattuso di avere a disposizione 3 nuovi calciatori subito e due in estate.

Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani, Petagna sono già stati messi sotto contratto ma per il Napoli si profila ancora una colpo in mezzo al campo.

Il nuovo obiettivo di Cristiano Giuntoli sarebbe Wendel, centrocampista brasiliano che gioca in Portogallo, tra le fila dello Sporting Lisbona.

Il calciatore è un autentico corridore ed è anche un classe 1997.

Cresciuto nel Fluminense, è un centrocampista tecnicamente dotato, già nazionale brasiliano Under 23 ed un po’ come Allan quando è arrivato, ha già ricoperto diverse posizioni in mediana. La richiesta dello Sporting per lui sarebbe di 10 milioni di euro. In stagione ha messo insieme 30 presenze tra campionato e coppe, segnando due goal.

Nei piani del Napoli Wendel sarebbe proprio l’erede di Allan. L’ex Udinese, infatti, sembra ormai al passo d’addio.

Ultime Napoli: gli altri ruoli

Con i soldi della sua cessione il Napoli potrebbe reinvestire subito magari in Osimhen o altri profili. Andrebbe via Milik.

Qualora dovesse invece partire Koulibaly, il tesoretto sarebbe ancora più grande ed in difesa arriverebbe German Pezzella, capitano della Fiorentina.