Calciomercato Napoli: su Milik c’è forte l’Arsenal

Napoli, Arek Milik è destinato a partire. Come riportato da Tuttosport la Juventus però rischia la beffa in estate.

Calciomercato Napoli: Milik piace in Premier

Ultime Napoli, Arek Milik può finire in Premier League. Il mercato degli attaccanti non concede tregue e Juventus ha messo al primo posto Arkadiusz Milik. Il polacco classe ’94 e il Napoli sono lontani ed il rinnovo con Aurelio De Laurentiis difficilmente arriverà, il numero uno del club ha chiesto un incontro ufficialmente per altre questioni ma forse anche per ribadire la posizione del club nei confronti dell’attaccante.

Ad oggi non ci sono possibilità che Milik rimanga a Napoli e per questo dovrà essere venduto subito prima della naturale scadenza del contratto, fissata al 2021. E visto che il Coronavirus ha fatto slittare tutto, ora il Napoli ha più temo per piazzarlo.

In prima fila c’è la Juve che tuttavia vorrebbe risparmiare qualcosa sui 40 milioni chiesti dal Napoli vista la prossimità della scadenza.

Ultime Juve: c’è la fila per Milik

Il problema è che sull’attaccante la concorrenza è altissima. In Spagna c’è l’Atletico Madrid, in Inghilterra oltre al Chelsea, al Tottenham e al Manchester United nelle ultime settimane si sarebbe interessato anche l’Arsenal.

Il Napoli vorrebbe ricavare solo cash dall’operazione nonostante il mercato in estate sia complicato. La Juventus vorrebbe inserire almeno un calciatore tra Cristian Romero, Daniele Rugani, forse Rolando Mandragora oppure Juan Cuadrado.