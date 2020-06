Calciomercato Napoli Fabiàn Real Madrid | Il calciomercato del Napoli potrebbe essere molto rovente, soprattutto in uscita. Ci sono da affrontare gli assalti esteri per Allan, Koulibaly, Milik e Fabiàn Ruiz. Per quest’ultimo arrivano importanti richiami dalla Spagna, con Barcellona e Real Madrid pronte all’assalto in estate.

Napoli, asta Barça-Real per Fabian Ruiz

Il Barcellona di Quique Setién porterebbe volentieri il centrocampista del Napoli al Camp Nou dopo averlo allenato ai tempi del Betis Siviglia. De Laurentiis non scende sotto le richieste iniziali: 100 milioni di euro senza chance di sconti. Il Barcellona, però, ci pensa perché non vorrebbe sborsare tale cifra e intanto rischia di aprire un’asta molto importante. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, il Real Madrid è in corsa per il talentuoso centrocampista del Napoli e sarebbe pronto a sferrare l’affondo decisivo.

Leggi anche – Calciomercato Napoli, Osimhen ha detto ‘sì’

Calciomercato Napoli, il Real Madrid fa sul serio per Fabiàn Ruiz

Florentino Perez, però, sembra voler fare sul serio per riportare Fabiàn Ruiz in Spagna. Non intende cedere alle richieste azzurre e acquistare solo con un’offerta cash il centrocampista e starebbe pensando ad inserire importanti contropartite nell’affare. James Rodriguez e Luka Jovic sono i nomi che il Napoli segue e le Merengues sono disponibili ad inserire uno dei due nella trattativa per convincere gli azzurri. Al momento Fabiàn non ha ancora rinnovato il suo contratto con i partenopei e per questo Real Madrid e Barcellona starebbero pensando di avviare i contatti.