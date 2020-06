Calciomercato Milan: Milenkovic e altri due in difesa

Milan, in estate sarà rivoluzione in difesa. Il tecnico tedesco Rangnick ha chiesto di stravolgere il reparto arretrato, confermato solo Romagnoli.

Calciomercato Milan: Milenkovic arriva con altri due rinforzi

La strategia di Rangnick, per quanto riguarda la difesa, è quella di cambiare tutto.

Come riportato da Tuttosport, all’interno dei paletti posti da Gazidis (quindi giovani e con prospettive importanti), il tecnico avrebbe individuato tre profili assolutamente complementari per il pacchetto difensivo.

Tra i nomi fatti il primo è quello di Nikola Milenkovic: serbo, ha 22 anni, ma già da tre stagioni gioca nelle fila della Fiorentina, conosce il nostro campionato e sarebbe il tassello ideale. A Firenze, tuttavia, Commisso è ambizioso e come con Chiesa vorrebbe tenere il difensore. Ma il Milan un tentativo non potrà non farlo, su indicazione di Rangnick, magari ingolosendo la viola con Paquetà.

Mercato Milan: Kouassi e Ajer

I rossoneri poi punteranno anche su un giovane come Tanguy Kouassi: non solo è in scadenza di contratto con il Psg, ma a 18 anni non ancora compiuti (li farà il 7 giugno) ha già segnato due gol nella Ligue 1.

Il terzo colpo dovrà essere Kristoffer Ajer, coetaneo di Milenkovic, che ha giocato con il Celtic e che quindi dovrebbe essere testato in un campionato impegnativo come l’Italia. Tre centrali con caratteristiche tecniche simili, ma con esperienze differenti ed in grado di esplodere e far dimenticare gli attuali centrali.