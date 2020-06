Calciomercato Milan Lingard | Il prossimo Milan potrebbe essere gestito da Ralf Rangnick che ha chiesto acquisti giovani con cui potrà costruire una rosa vincente e spettacolare. Senza, però, dimenticare quello che sarà il futuro dei senatori presenti in rosa: da Romagnoli a Donnarumma, fino ad arrivare a Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, Lingard è un’opportunità

Sono tanti i calciatori sulla lista di Ivan Gazidis che, però, potrebbe pensare anche ad uno “strappo alla regola” dei giovani. Dall’Inghilterra arrivano importanti novità di mercato che vedono coinvolti calciatori molto importanti. Jesse Lingard, come si legge su 90min.com, è in rottura con il Manchester United e starebbe pensando di vivere un’esperienza diversa dalla Premier League. Il Milan cerca un esterno offensivo che sappia, all’occasione, adattarsi anche al centro dell’attacco, e il nome di Lingard potrebbe essere l’ideale.

Lingard ha chiesto informazioni sulla Serie A

Il 27enne dello United avrebbe già chiesto informazioni sulla Serie A a due ex compagni. Chris Smalling e Ashley Young gli avrebbero parlato bene del campionato italiano e Lingard starebbe prendendo sul serio l’ipotesi di trasferirsi in Italia. Il Manchester United non vorrebbe trattenerlo più del previsto e gli avrebbe dato carta bianca nel cercarsi una nuova squadra. L’offensiva del Milan potrebbe risultare decisiva anche grazie al contratto in scadenza nel 2021 che potrebbe ammorbidire le richieste del club di Old Trafford.