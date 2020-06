Calciomercato Milan, Bennacer al Manchester City: lo cerca Guardiola

Calciomercato Milan, è già addio con Bennacer?

Calciomercato Milan – Bennacer | Il campione africano ha stregato Pep Guardiola. E’ il nuovo concreto scenario di mercato, con il club rossonero che potrebbe dover rinunciare al proprio perno del centrocampo. Ismael Bennacer mostra grandissime qualità di palleggio, motivo per cui il tecnico spagnolo potrebbe convincerlo ad approdare in Premier League, per assegnargli un ruolo importante nel suo centrocampo, al Manchester City. Interesse già mostrato in precedenza e addirittura quando il calciatore era ancora indeciso se andare o meno al Milan. L’idea di Guardiola sarebbe quella di dargli in mano le chiavi del centrocampo e dunque, dopo un solo anno, il calciatore potrebbe dire addio ai colori rossoneri.

Ultime Milan, il Manchester City potrebbe pagare la clausola per Bennacer: Guardiola pronto all’assalto

Stando a quel che rivelano i colleghi di RMC Sport, l’allenatore del Manchester City sarebbe pronto all’assalto verso il giocatore algerino. Ismael Bennacer, campione d’Africa nell’estate del 2019 con la sua Algeria, potrebbe ben presto approdare in terra inglese. E’ l’idea di mercato che affascina il City, con la clausola rescissoria molto chiara: 50 milioni per strapparlo via da casa Milan, club rossonero che si ritroverebbe privo di uno dei suoi perni migliori. Nonostante la stagione complessa, il centrocampista sembrava la luce in mezzo a diverse ombre vissute quest’anno. E dalla prossima stagione, la società di Milano rischia di perdere uno dei suoi elementi migliori.