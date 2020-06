Calciomercato Lazio: tre big su Milinkovic-Savic

Ultime Lazio, altro che PSG, su Milinkovic Savic ci sono anche Real Madrid e Manchester U.

Il destino del Sergente potrebbe dipendere molto anche da Paul Pogba. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport questa potrebbe essere l’estate giusta per la cessione all’estero del calciatore della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Come confermato dal ds Tare, il serbo potrebbe dire addio a fine anno nonostante la conquista della Champions.

Il calciatore, infatti, mai come questa volta sarebbe propenso a lasciare la Lazio dopo gli interessamenti delle ultime settimane.

Come raccontato da giorni su di lui ci sarebbe il Paris Saint Germain ma non solo.

In prima linea per il suo cartellino anche Real Madrid e Manchester United due società che pronte a sfidarsi a suon di milioni per il Sergente, magari a “colpi di Pogba”.

Ultime Lazio: pronto il sostituto

Per questo motivo Lotito attende serena gli sviluppi della situazione. Però, per l’eventuale dopo Milinkovic, il club si sarebbe mosso in anticipo. Sin dall’anno scorso il nome del giovane ungherese Szoboszlai è in finito sulla lista del ds Tare.

Il giocatore del Salisburgo, pur avendo potenzialità enormi, è ritenuto ancora poco maturo. Per questo motivo alla fine potrebbe arrivare De Paul, che l’Udinese può lasciar partire in estate.