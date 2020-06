Calciomercato Lazio, Giroud: “Rimasto al Chelsea per volere di Dio”

Olivier Giroud rimane al Chelsea per…volere di Dio. Lo ha ammesso l’attaccante francese in una intervista rilasciata sui canali dei Blues.

Calcio mercato Lazio, Giroud: “Dio ha voluto rimanessi qui”

L’attaccante del Chelsea, Olivier Giroud, è stato ad un passo nel venire a giocare in Italia. Infatti sulle sue tracce c’erano l‘Inter e la Lazio. Infatti la società laziale era molto vicino al suo acquisto a Gennaio, ma tutto saltò. In una intervista ad un canale dedicato ai Blues ha dichiarato: “Potevo lasciare l’Inghilterra a Gennaio. Avevo bisogno di giocare perchè si avvicinava Euro 2020 e volevo farmi trovare pronto. Ho quasi lasciato il club, ma penso proprio che Dio ha voluto che rimanessi qui. Il direttore sportivo mi disse che non potevo lasciare la squadra perchè non aveva trovato un giocatore che potesse prendere il mio posto“.

Niente da fare quindi, almeno per il momento, per le società italiane ed estere che avevano puntato gli occhi sul calciatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Calciomercato Inter: assalto del Chelsea a Werner, sfuma il colpo?

Mercato Lazio, Giroud: “Frank Lampard è stato determinante“

Il campione del mondo ha inoltre speso parole di elogio per il suo attuale allenatore, l’ex centrocampista Frank Lampard: “Il mister ha parlato con me e mi ha promesso che mi avrebbe utilizzato maggiormente. E’ stato di parole perchè prima della pandemia sono sceso in campo con continuità. E’ stata determinante la sua fiducia”