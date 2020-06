Calciomercato Juventus: Zaniolo può arrivare con uno scambio

Juventus, in estate il calciomercato potrebbe portare Nico Zaniolo, Paratici lavora ad uno scambio con la Roma come riportato da Tuttosport.

Calciomercato Juventus: Zaniolo è il grande obiettivo

La Juventus è al lavoro già per il mercato estivo che dovrebbe cominciare a settembre. Gli obiettivi sono tanti ma non seplici da raggiungere.

Si cercherà di intavolare tanti scambi. Il più importante riguarda due azzurri amici di famiglia, entrambi ex Fiorentina.

La Roma vorrebbe evitare la cessione di Zaniolo, ma se il mercato e il bilancio obbligassero il club di James Pallotta a sacrificare l’ex interista, Juventus e Roma potrebbero riprendere a parlare dello scambio che era stato già intavolato.

I calciatori coinvolti sarebbero Zaniolo e Bernardeschi. Il carrarino ha cinque anni in più del compagno di Nazionale e anche un ingaggio molto più elevato.

L’esterno ha inoltre diversi corteggiatori in giro per l’Europa (Manchester United e Atletico Madrid su tutti) e quindi non è detto che accetti il passaggio nella capitale.

Ultime Juve: occhio al Liverpool

In realtà anche Zaniolo vorrebbe restare a Roma, ma naturalmente se la società gli chiedesse un “aiuto” sarebbe sacrificato e non direbbe di “no” alla Juventus. Il feeling tra Juventus e Roma è importante come dimostrato dallo scambio tra Spinazzola e Pellegrini dello scorso anno. Su Zaniolo, tuttavia, c’è anche il Liverpool. Per questo i bianconeri valutano alternative del medesimo valore.