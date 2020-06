Calciomercato Juventus: Under e Kluivert possono arrivare, l’idea

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Juventus e Roma vogliono sistemare il bilancio e la squadra in campo, occhi anche al nuovo obiettivo dei giallorossi.

Calciomercato Juventus: Under il nuovo obiettivo, ecco l’idea

Ultime Juventus, si lavora con la Roma. Le due società potrebbero scambiare Bernardeschi con Zaniolo.

L’affare, non è troppo semplice, ma nemmeno impossibile. Se però l’operazione non andasse in porto occhio a un’altra opzione.

Come riportato da Tuttosport, Rugani, vicinissimo alla Roma già ad agosto, potrebbe raggiungere Trigoria con uno tra Under e Kluivert destinato al tragitto opposto. E’ l’incastro sulla carta più semplice, al netto di una quadra sulle valutazioni ancora tutta da trovare.

La Juve con il recupero dell’intoccabile Demiral, avrà cinque centrali in organico visto il rinnovo di Chiellini (gli altri sono De Ligt e Bonucci).

Per questo per Rugani potrebbe non dispiacere una stagione da protagonista assoluto nell’anno dell’Europeo nella capitale. Anche se va ricordato che sull’ex Empoli ci sono anche Napoli e Fiorentina.

Ultime Juve: un esterno per Sarri

Under e Kluivert, considerati molto più che sacrificabili dalle parti di Trigoria, sono due giovani talenti assoluti del calcio mondiale. Entrambi in passato hanno sfiorato la valutazione di 40 milioni e sono ancora under 23.

La Juve, che cerca giovani per abbassare l’età media, potrebbe metterli a disposizione di un tecnico come Maurizio Sarri in grado di fargli compiere il salto di qualità.