Calciomercato Juventus, Pjanic e Icardi: prende quota il clamoroso scambio

Calciomercato Juventus, Pjanic e Icardi: scambio di cartellini in vista, affare ancora possibile

Calciomercato Juventus – Pjanic e Icardi | Non è un mistero: Pjanic piace al Paris Saint-Germain e Icardi alla Juventus. Inutile negarlo, si tratta di due calciatori di un enorme, internazionale, per il reparto di centrocampo e attacco. Ad entrambi i club servirebbe un perno in quei ruoli, motivo per cui, potrebbe infiammarsi l’asse Parigi-Torino, come rivelano i colleghi di Top Calcio24. La news che giunge in serata, è legata proprio allo scambio dei due cartellini. Un clamoroso scenario, che prenderebbe quota, qualora dovesse arrivare un affondo definitivo tra le due società. Considerando che pochi giorni fa è arrivata la conferma, con il riscatto di Mauro Icardi al PSG, sembrava chiusa definitivamente l’ipotesi Juve per l’attaccante di Rosario.

Ultime Juventus, Paratici studia un piano con Leonardo per aggirare la clausola su Icardi

Il piano di Paratici e di Leonardo, al Paris Saint-Germain, sarebbe quello di aggirare la cosiddetta clausola anti-Juve. Il calciatore argentino potrebbe finire in Italia grazie al cartellino di Pjanic più un’importante somma, non ancora definita, per coprire i 15 milioni che i transalpini dovrebbero versare nelle casse dei nerazzurri, qualora Icardi sbarcasse nuovamente in Italia. Entrambi i calciatori gradirebbero la rispettiva destinazione, con Pjanic arrivato ormai ai margini del progetto di Maurizio Sarri e lo stesso attaccante argentino, pronto al ritorno in Italia. Ai saluti dalla Juventus, inoltre, c’è l’altro centravanti argentino, Gonzalo Higuain.