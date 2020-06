Ultime Juventus, Sancho nel mirino delle big

Calciomercato Juventus Sancho Real Madrid | Jadon Sancho, esterno d’attacco inglese del Borussia Dortmund, è finito nel mirino delle grandi club d’Europa. Il classe 2000 cresce sempre di più e in questa stagione ha messo a segno 20 gol e 20 assist stagionali. Nonostante la sua giovane età, è considerato uno dei calciatori più forti in circolazione. Su di lui c’è la Juventus ma non solo, perché il club bianconero dovrà fare i conti con la forte concorrenza del Manchester United che lo scorso anno era arrivato ad offrire circa 140 milioni di euro, respinti dal club tedesco. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe partire la prossima estate, intanto, adesso anche il Real Madrid è sulle sue tracce.

Calciomercato Juve: Sancho, irrompe il Real Madrid

Sta per scatenarsi un’asta internazionale per Jadon Sancho, uno dei sogni di calciomercato della Juventus: anche il Real Madrid punta il talento del Borussia.

Jadon Sancho è uno dei sogni della Juventus per il prossimo calciomercato, ma sul talento del Borussia Dortmund si sta per scatenare un’asta internazionale che renderà complicatissimo il suo acquisto. Per il classe 2000, secondo il quotidiano spagnolo ‘AS’, si sta muovendo anche il Real Madrid, che continua la sua politica di acquisti giovani, futuri ‘galacticos’. I merengues potranno utilizzare la magnifiche relazioni che hanno intrecciato col club tedesco (del quale puntano anche Haaland), ma a fare la differenza sarà la volontà del ragazzo, che si sente pronto a fare il grande salto in una big europea.

Davanti a tutti, in questo momento, c’è il Manchester United, che ha intenzione di trasformarlo nel suo nuovo Cristiano Ronaldo. Il sogno di Solskjaer è unirlo a Rashford e formare un attacco stellare e giovanissimo. Per realizzare questo progetto, i Red Devils avrebbero già offerto a febbraio 140 milioni di euro, offerta rispedita al mittente. Il Real, da parte sua, spera che Sancho resti in Bundesliga per un’altra stagione, in modo da poter piazzare l’offensiva nell’estate 2021, quando gli effetti economici della crisi coronavirus saranno stati, almeno in parte, superati.