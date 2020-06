Ultime Juventus, Sancho nel mirino delle big

Calciomercato Juventus Sancho Real Madrid | Jadon Sancho, esterno d’attacco inglese del Borussia Dortmund, è finito nel mirino delle grandi club d’Europa. Il classe 2000 cresce sempre di più e in questa stagione ha messo a segno 20 gol e 20 assist stagionali. Nonostante la sua giovane età, è considerato uno dei calciatori più forti in circolazione. Su di lui c’è la Juventus ma non solo, perché il club bianconero dovrà fare i conti con la forte concorrenza del Manchester United che lo scorso anno era arrivato ad offrire circa 140 milioni di euro, respinti dal club tedesco. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe partire la prossima estate, intanto, adesso anche il Real Madrid è sulle sue tracce.

Calciomercato Juve: Sancho, irrompe il Real Madrid

Come riportato dal noto quotidiano spagnolo As, su Jadon Sancho è piombato il Real Madrid. I Galacticos hanno messo nel mirino lui e Haaland del Borussia, per ripartire con un progetto giovane già affermati. Il calciatore ha già espresso la sua voglia di lasciare il Borussia la prossima estate per approdare in una big d’Europa. Adesso per la Juventus si fa dura data la forte concorrenza dei due club storici come Manchester e Real. I bianconeri non mollano il calciatore e sono pronti a restare in corsa per per un’asta.