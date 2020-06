Calciomercato Juventus, il ds del Parma difende Kulusevski

Tweet on Twitter

Il direttore sportivo dei ducali, Daniele Faggiano, ha parlato della situazioni giocatori in prestito, tra cui Dejan Kulusevski, acquistato e contestualmente passato in prestito dalla Juventus al Parma durante l’ultima sessione di mercato.

Calcio mercato Juve, Faggiano: “Metto le mani sul fuoco sull’impegno dei calciatori“

Intervistato da ‘Tv Parma’ il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha fatto chiarezza sulla questione prestiti. Ovviamente il riferimento è anche per il futuro attaccante della Juventus, Dejan Kulusevski: “Ci metto la mano sul fuoco che i calciatori che sono in prestito daranno l’anima e ci metteranno tutto l’impegno possibile fino alla fine della stagione. Sappiamo a cosa andremo incontro, giocare ogni tre giorni non sarà affatto facile. Probabilmente avremo a che fare con qualche infortunio, ma ci faremo trovare pronti, anche perchè gli stessi problemi li avranno anche le altre squadre.

Siamo state una delle prime società a ridurci lo stipendio e ad andare in ritiro. Tutto ciò dimostra la professionalità dei giocatori che tengono molto alla causa del Parma“.

Calciomercato Juve, dove finirà la stagione Kulusevski?

Dejan Kulusevski è ormai promesso sposo alla Juventus. Pagato 35 milioni dall’Atalanta, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Ma se non dovessero cambiare le cose, dove concluderà la stagione il calciatore svedese di origini macedone? Sono 2 le opzioni. La prima è quella di finire la stagione con la squadra in cui è esploso, ovvero il Parma, oppure trasferirsi nel suo nuovo club dal 30 giugno. Con la differenza che con il club del patron Agnelli il giocatore potrà solo allenarsi e non potrà disputare match ufficiali.