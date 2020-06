Molto probabilmente questa sarà l’ultima stagione di Gonzalo Higuain in Italia. Probabile il suo ritorno in Spagna, di nuovo Madrid, ma Atletico.

Calciomercato Juve, Higuain per far rifiatare Diego Costa

Gonzalo Higuain non rimarrà a Torino. Nonostante Sarri gli abbia dato fiducia, il ‘Pipita‘ non ha saputo sfruttare le occasioni concesse dal suo allenatore. E’ andato a segno solo 5 volte in campionato, bottino abbastanza deludente per uno che, con la maglia del Napoli, ha stabilito il record storico di gol in serie A (ben 36 in 35 apparizioni). Sulle sue tracce c’è l’Atletico Madrid del ‘cholo‘ Simeone che vorrebbe riportarlo in Spagna, nell’altra squadra di Madrid. A confermare la notizia è il sito ‘Fichajes.net‘. I ‘colchoneros‘ sono alla ricerca disperata di un attaccante di peso che possa alternarsi con i titolari Diego Costa e l’ex juventino Alvaro Morata.

Appunto, Simeone stravede per il suo connazionale e sta cercando in tutti i modi di portarlo in Spagna.

Juve, Higuain delude le aspettative

Non è stato l’anno di Gonzalo Higuain. Il campionato deve ripartire e non sia detto che possa riscattarsi, ma dall’inizio della stagione l’ex Napoli ha totalizzato 34 presenze (tra campionato e coppe) e ha totalizzato solo 8 reti, bottino magro per un attaccante che ha fatto molto di meglio negli anni precedenti. Che ci possa essere una nuova rinascita calcistica in questo post-coronavirus?