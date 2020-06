Calciomercato Juve: c’è il sì di Dembele, Pjanic al Barcellona

Ultime Juventus: Dembelè è convinto, Pjanic verso la Spagna

Calcio Mercato Juventus Dembelè Barcellona Pjanic | La Juventus accelera le proprie trattativa tra entrata e uscita per trovarsi avanti già rispetto la prossima stagione. I bianconeri trattano con il Barcellona per la cessione di Miralem Pjanic, nell’affare i bianconeri puntavano ad Arthur che però ha rifiutato il trasferimento in Serie A. Per questo ora l’obiettivo potrebbe essere Osumane Dembele, attaccante del Barcellona. Il calciatore ex Borussia Dortmund non si è ambientato al meglio in Spagna e ora apre al trasferimento nel campionato italiano. I due club lavorano per trovare l’intesa giusta.

Calciomercato Juve: Dembele accetta il trasferimento

Dembélé e la Juve si avvicinano. Lo scrive il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, secondo cui l’esterno d’attacco francese sarebbe pronto ad accettare un trasferimento in Italia al club bianconero e che a quel punto potrebbe diventare la chiave nella trattativa per il trasferimento di Miralem Pjanic al Barcellona, Dopo il no di Arthur e il secco rifiuto da parte dei blaugrana di inserire il gioiellino Ansu Fati, classe 2002, nell’operazione, ecco la carta Dembélé per sbloccare il tutto. La Juve è interessata al giocatore ma lo vuole in prestito.

Il Barcellona è disposto alla cessione di Dembélé, prelevato dal Borussia Dortmund per 105 milioni. Alla Juve avrebbe la possibilità di giocare con maggior continuità e di dimostrare tutto il suo valore guadagnando il tempo perso lontano dai campi a causa degli infortuni. E la novità che arriva dal Mundo Deportivo è la disponibilità del giocatore alla partenza, direzione Torino. L’incognita è legata alle sue condizioni: l’esterno francese è recude da un intervento a febbraio dopo la rottura del tendine prossimale del bicipite della coscia destra,