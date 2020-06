Calciomercato Juve: c’è il sì di Dembele, Pjanic al Barcellona

Ultime Juventus: Dembelè è convinto, Pjanic verso la Spagna

Calcio Mercato Juventus Dembelè Barcellona Pjanic | La Juventus accelera le proprie trattativa tra entrata e uscita per trovarsi avanti già rispetto la prossima stagione. I bianconeri trattano con il Barcellona per la cessione di Miralem Pjanic, nell’affare i bianconeri puntavano ad Arthur che però ha rifiutato il trasferimento in Serie A. Per questo ora l’obiettivo potrebbe essere Osumane Dembele, attaccante del Barcellona. Il calciatore ex Borussia Dortmund non si è ambientato al meglio in Spagna e ora apre al trasferimento nel campionato italiano. I due club lavorano per trovare l’intesa giusta.

Calciomercato Juve: Dembele accetta il trasferimento

Dalla Spagna sono sempre più sicuri, pare che Dembélé abbia accettato il possibile trasferimento alla Juventus. L’esterno d’attacco andrebbe alla Juve nell’affare che porterebbe Miralem Pjanic in Catalogna. Le parti ora sono più vicine rispetto le ultime settimane, ma la Juventus vorrebbe chiudere per il calciatore con la formula del prestito. Nulla da fare per Athur, così come per il giovane Ansu Fati, che il Barcellona si è rifiutato di inserire nella trattativa. Come spiega Mundo Deportivo, pare ci sia la piena disponibilità da parte di Osumane Dembele al trasferimento alla Juve. Il giocatore vuole cambiare aria dopo aver trascorso un periodo di tempo al Barcellona poco fortunato dopo il suo addio dal Borussia Dortmund.