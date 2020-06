Calciomercato Inter, restano solo 12 giorni per Werner

Timo Werner, attaccante del Lipsia, è al centro di tante voci di mercato. Il Liverpool è in netto vantaggio rispetto all’Inter.

Calciomercato Inter, per Werner servono 55 milioni

Timo Werner è seguito da mezza Europa. Il suo futuro potrebbe essere in Premier League, dove hanno messo gli occhi un bel po’ di squadre. Su tutte il Liverpool. Per aggiudicarsi il vice-capocannoniere della Bundesliga occorrono 55 milioni di euro, ovvero il valore della sua clausola, che scadrà lunedì 15 giugno. Il giocatore non ha mai nascosto il suo desiderio più grande: quello di essere allenato da Jurgen Klopp e giocare nel magnifico stadio di Anfield.

La notizia positiva per l’Inter, almeno per il momento, arriva proprio da Liverpool. Infatti la società non intende spendere tutti questi soldi, visto il delicato momento che stanno attraversando parecchie squadre per colpa del Coronavirus. L’Inter, nel frattempo, è alla finestra.

Werner, l’ex Reds Hamann: “Non adatto per il Liverpool”

Secondo l’ex calciatore del Liverpool e della nazionale tedesca, Dietmar Hamann, il calciatore del Lipsia farebbe fatica a trovare posto in una squadra dove, probabilmente, c’è il terzetto d’attacco più forte d’europa. Parlando a ‘Football show’ Hamann ha dichiarato: “Werner non è un giocatore come Salah e Manè, che sono molto abili e difficili da marcare. Il Liverpool è una squadra che ama giocare in contropiede, non proprio quello che Werner sta facendo in Germania. Credo ci siano giocatori più adatti per il gioco di Klopp“.