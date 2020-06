Calciomercato Inter Vagiannidis | L’Inter cerca di migliorare sul mercato e di acquistare alcuni dei giovani più promettenti del panorama europeo. Chiesa, Tonali e Vagiannidis sono alcuni dei nomi che compaiono sul taccuino di Beppe Marotta che ha intenzione di regalare ad Antonio Conte una rosa ricca di giovani campioni.

Calciomercato Inter, Vagiannidis ha firmato: le cifre dell’affare

Stando a quanto riporta tuttomercatoweb.com, è stato chiuso l’affare per Georgios Vagiannidis. Il terzino sinistro classe 2001 era da tempo nei radar del club nerazzurro e ora l’affare è andato in porto. Il laterale greco ha firmato un quadriennale col club nerazzurro a 300 mila euro annui. Al Panathinaikos andranno 400 mila euro. Antonio Conte, nelle prossime settimane, valuterà se inserire subito il terzino in rosa o se farlo crescere con la Primavera.

News Inter, dopo Young si infoltisce la fascia

Intanto per i nerazzurri il mercato degli esterni ha portato la permanenza di Ashley Young, in prestito dal Manchester United. Piero Ausilio, in una recente intervista a Sky Sport, ha dichiarato l’esperto inglese fondamentale per il gioco di Conte e per lo spogliatoio nerazzurro. Scelta semplice, dunque, quella del riscatto per un calciatore che ha portato e porterà enorme esperienza alla rosa nerazzurra. Ci sarà da definire, nelle prossime settimane, anche l’eventuale permanenza di Alexis Sanchez, altro calciatore in prestito dal Manchester United.