Calciomercato Inter: per Tonali offerto anche Pinamonti

Ultime Inter, Marotta vuole chiudere il cerchio intorno a Sandro Tonali che ha già accettato la destinazione. Per convincere il Brescia serviranno almeno 50 milioni.

Difficile, nonostante i tempi, che Massimo Cellino cali la sua valutazione del gioiellino Sandro Tonali. Ovviamente le pretendenti, in primis Inter e Juventus, come riportato da Tuttosport stanno provando ad abbassare il prezzo.

Improbabile, infatti, che i due club possano mettere sul piatto un assegno da 50 milioni. Arriveranno delle formule “fantasiose”, che l’Inter ha già utilizzato in passato come per Barella.

Un anno fa, infatti, Marotta e Ausilio, per abbattere il muro eretto dal Cagliari, convinsero il presidente Giulini con una proposta articolata, ma la cui cifra finale si avvicinava proprio ai 50.

L’Inter mise sul piatto 12 milioni per il prestito, 25 per l’obbligo di riscatto più 13 di bonus, 8 facilmente raggiungibili e 5 meno.

Ultime Inter: come abbassare la richiesta di Cellino?

Per acquistare il centrocampista, invece, l’Inter vorrebbe giocarsi la carta Pinamonti: l’Inter lo ha ceduto al Genoa per 18 milioni (prestito con obbligo scattato il primo febbraio), ma i due club hanno un gentleman agreement per farlo tornare a 20 milioni.

E’ logico che se Pinamonti fosse offerto al Brescia, la sua valutazione, per non mettere a bilancio una minusvalenza, dovrebbe essere di almeno 20 milioni. Forse troppo per il Brescia.

Per questo il club potrebbe anche proporre giovani come il portiere Di Gregorio (’97) oggi al Pordenone e il difensore Gravillon (’98) all’Ascoli; mentre cerca un rilancio la mezzala belga Emmers (’99).