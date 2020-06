Calciomercato Inter: assalto a Immobile, è il sostituto di Lautaro Martinez

News Inter: Lautaro Martinez via, scelto Immobile

Calcio mercato Inter Immobile Lazio Lautaro Martinez | Ciro Immobile, attaccante della Lazio, potrebbe essere il colpo a sorpresa dell’Inter. L’attaccante italiano classe 1990 ha ancora 3 anni di contratto con la Lazio, ma potrebbe lasciare dopo una clamorosa stagione dove in 26 partite di Serie A ha messo a segno 27 gol. Marotta segue il calciatore con attenzione è potrebbe sceglierlo come post Lautaro Martinez, sempre più vicino al Barcellona. Intanto, Immobile, si prepara a tornare con la sua Lazio in campo e insegue il record di Gonzalo Higuain di 36 gol in Serie A. La Lazio però non ci sta e con il suo ds Tare fa sapere di voler tenere il proprio bomber ancora a lungo.

Con la cessione di Icardi e quella che pare sia ormai scontata di Lautaro Martinez, i nerazzurri avranno a disposizione un maxi tesoretto da oltre 150 milioni di euro. Marotta e Ausilio sono a lavoro per poter trovare il grande bomber da affiancare a Lukaku per sostituire Lautaro. Dopo Werner e Cavani, come svelato da 7 Gold, l’Inter ha pronto l’assalto alla Lazio per Ciro Immobile. Suning vorrà convincere il club a cedere il proprio gioiello con un’offerta irrinunciabile. Al momento non ci sono stati contatti ufficiali, ma i nerazzurri iniziano a farsi avanti.