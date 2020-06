News Inter: De Vrij nel mirino del Barcellona

Calcio mercato Inter De Vrij Barcellona Raiola | Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, è diventato in questa stagione il pilastro della difesa a tre di mister Antonio Conte. Il calciatore ha giocato per tutta la stagione in corso, non mancando mai a nessuna delle gare disputate dall’Inter da 14 settembre ad oggi. Intanto, ora sull’ex difensore centrale della Lazio ha messo gli occhi anche il Barcellona, che è in cerca di un centrale per migliorare il reparto. Il calciatore olandese ha un contratto in scadenza nel 2023 con l’Inter e ora potrebbe arrivare il rinnovo. Il calciatore pronto ad essere accontentato con un ritocco al suo attuale ingaggio.

Calciomercato Inter: De Vrij nel mirino del Barcellona, si tratta con Raiola il rinnovo

Il difensore centrale dell’Inter piace e non poco ai catalani che vorrebbero puntarci la prossima sessione di calcio mercato. Ora però l’Inter sta studiando un piano ben definiti per allontanare le voci sul calciatore e blindarlo dal possibile assalto del Barcellona. I nerazzurri valutano il rinnovo di contratto e Marotta ha già contattato il suo nuovo agente Mino Raiola. I due sono in ottimi rapporti e potrebbe dunque arrivare senza troppi problemi l’intesa riguardo un prolungamento di contratto con un adeguamento d’ingaggio, ad oggi percepisce 3,8 milioni di euro l’anno.