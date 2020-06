Ultime Inter: accordo tra Lautaro Martinez e il Barcellona, si punta Arthur

Calcio mercato Inter Arthur Lautaro Martinez Barcellona | Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è ormai pronto a lasciare già la Serie A. Il calciatore argentino è stato convinto in poco tempo da Leo Messi a trasferirsi al Barcellona. Pare che ci sia ormai l’accordo totale tra il giocatore nerazzurro e il club spagnolo per il contratto che andrà a firmare per i prossimi anni. Ora manca soltanto l’accordo con l’Inter, che resta fermo sulle proprie richieste: Lautaro Martinez partirà soltanto per il pagamento della clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Il calciatore andrà a percepire circa 10 milioni a stagione vestendo la maglia balugrana, con precisione l’offerta è di 60 milioni spalmati in 5 anni. Gli spagnoli però per evitare di sborsare i 111 milioni continuano ad inserire contropartite tecniche nell’affare, ora spunta la richiesta dell’Inter: si tratta di Arthur.

L’Inter non rende le cose facili al Barcellona e Lautaro Martinez. Come riportato da Sportmediaset, il club ormai è deciso e attende la clausola rescissoria, ma tiene aperte anche altre due possibilità. Il Barca può convincere i nerazzurri a cedere Lautaro soltanto se presenterà in alternativa offerte come: 90 milioni più il cartellino di Junior Firpo, oppure 70 milioni più Arthur. Gli spagnoli potrebbero accettare la seconda opzione, ora starà al calciatore decidere dopo aver rifiutato la Juventus nell’affare con Pjanic.