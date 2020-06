Ultime notizie Napoli, lutto per Gennaro Gattuso

Ultime Notizie Napoli Gattuso sorella morta | Gennaro Gattuso, allenatore della SSC Napoli, deve fare i conti con una terribile notizia. Dopo l’emergenza Coronavirus che ha tenuto per mesi lontano l’allenatore del Napoli al campo, in queste settimane il tecnico azzurro lavorava con la squadra per la ripresa della forma in vista della stagione di Serie A che andrà a concludersi nei prossimi mesi. Intanto, in queste ore, l’allenatore azzuro è stato costretto a fermarsi dopo essere stato avvisato della tragica scomparsa della propria sorella, morta a Varese dove era ricoverata. Lo scorso febbraio era stata colpita da un malore. Una notizia choc appresa sul campo di allenamento in giornata.

Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio italiano che è vicino al tecnico azzurro. L’ex calciatore del Milan sarà sicuramente lontano dal terreno di gioco in questi giorni per raggiungere la propria famiglia. La sorella dell’attuale allenatore del calcio Napoli era ricoverata dallo scorso febbraio a Varese dopo essere stata colpita da un malore. Non è riuscita a farcela purtroppo. Il tecnico, infatti, dopo la vittoria in Sampdoria-Napoli, non si presentò ai microfoni per correre subito post partita dalla sorella. La notizia è stata appresa oggi dal tecnico sul campo d’allenamento di Castel Volturno.