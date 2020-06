Ultime Milan, infortunio Duarte: il calciatore salterà la ripresa della stagione

Ultime Milan – Infortunio Duarte | Non è un bel momento quello in casa Milan, perché dopo la tegola legata all’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, arriva un’altra pessima notizia dall’infermeria. Come rivelato dai colleghi di Sky Sport, il tecnico Stefano Pioli, dovrà fare a meno di un’altra pedina del suo scacchiere. Inizio in salita per il club rossonero che, alla ripresa della stagione, dovrà fare a meno anche al giovane Leo Duarte. Il calciatore brasiliano ha subito, nel corso dell’allenamento mattutino, uno stiramento al flessore.

E’ chiaro che, con lo stop arrivato in questi ultimi mesi, i calciatori già faranno molta fatica a rimettere in sesto una condizione atletica perfetta, per riprendere gli alti ritmi della Serie A. In più, d’intralcio, si metteranno anche gli infortuni, che preoccupano la maggior parte dei club. Quando arrivano alcuni infortuni muscolari, molto pesanti, diventa poi complicato riprendere la stagione, che rischia di compromettersi. E’ il caso di Duarte e Ibrahimovic al Milan, calciatori che rischiano di veder terminare così la propria annata. Il difensore brasiliano potrebbe tornare tra praticamente un mese, a luglio dunque. Nella giornata di domani sarà sottoposto a degli esami approfonditi, per essere chiari sulla sua condizione fisica. Tegola per Pioli, che ora dovrà affidare la sua difesa a Romagnoli, Kjaer, Musacchio e Gabbia.