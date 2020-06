Ultime Juventus, guaio Rabiot: selfie senza mascherina, infranto il protocollo

Ultime Juventus: guai in vista per Rabiot, non rispettate le norme di contatto con i tifosi

Ultime Juventus Rabiot | Situazione abbastanza tranquilla in casa Juventus, dove in questi giorni ci si sta preparando al meglio in vista della ripartenza del campionato. La concentrazione è al massimo, ma nelle ultime ore si è presentato un avvenimento che senza dubbio torna a destabilizzare un po l’ambiente. Ancora una volta è coinvolto Rabiot, il quale stavolta non ha rispettato le regole imposte dalla società per quanto riguarda il contatto con i tifosi.

Uscendo dal centro sportivo, il calciatore si è fermato con due tifosi ed ha concesso un selfie al bambino. Il tutto però non indossando la mascherina, e pertanto andando ad infrangere uno dei 21 punti redatti dallo staff medico. “Evitare il contatto con i tifosi: Uscire dal centro di allenamento e/o dallo stadio nel bus della squadra o sull’auto privata evitando il contatto fisico con tifosi (es. evitare selfie, autografi e abbracci)”. Questa la notizia riportata da cm.it.

Notizie Juventus: ora Rabiot rischia, e anche sul mercato

Rabiot non è nuovo ad atteggiamenti poco professionali, e quello di poco fa non ha fatto altro che andare ad influire nuovamente sulla sua già fragile situazione. Il francese adesso potrebbe finire sul mercato in via definitiva, oltre che ricevere una sanzione dalla società bianconera. Un momento non proprio facile per l’ex PSG.