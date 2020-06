Calciomercato Brescia, Cellino e Balotelli in rottura

Ultime Brescia Balotelli Cellino contratto | Ormai è rottura totale tra Mario Balotelli e Massimo Cellino. Dopo le recenti dichiarazioni del presidente del Brescia, sono arrivate le repliche dell’attaccante italiano che ha ribadito di essersi allenato regolarmente. Mario Balotelli non ci sta e il calciatore ora è pronto a lasciare a malincuore la squadra della sua città natale. Adesso però la questione si fa più complicata, con il giocatore che potrebbe finire in tribunale contro il presidente Massimo Cellino, in arrivo la risoluzione del contratto che sembra sempre più scontata.

Ultime Brescia: Balotelli e Cellino in tribunale, l’attaccante rescinde il contratto

Sia il club che Balotelli vogliono separarsi e puntano alla risoluzione del contratto. Il matrimonio tra Balotelli e il Brescia, dopo diversi alti e bassi, finirà con un fallimento da entrambe le parti. L’incontro previsto nei giorni scorsi tra Cellino e l’attaccante italiano non è mai avvenuto e ora si aspetta soltanto una risoluzione inevitabile. Come riportata La Gazzetta dello Sport l’attaccante oltre alla risoluzione chiede al Brescia un risarcimento di 400mila euro, richiesta che non ha preso affatto bene Cellino. Ora il numero uno del club lombardo è su tutte le furie e vuole portare Balotelli in tribunale per il suo scarso impegno dimostrato in questi ultimi mesi. Il calciatore, che ad agosto farà 30 anni, partirà ancora una volta da svincolato nella prossima sessione di calciomercato.